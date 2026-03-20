«Нельзя было прощать»: почему «Спартак» расторг контракт с Ружичкой за несколько дней до начала Кубка Гагарина

«Спартак» расторг соглашение с нападающим Адамом Ружичкой из‑за нарушения контрактных обязательств. По данным СМИ, формальным поводом стал прогул матча с «Ак Барсом», в результате которого хоккеист теперь обязан выплатить неустойку. В клубе прокомментировали расставание с одним из лучших бомбардиров сдержанно, подчеркнув приоритет задач коллектива над личными амбициями игрока. При этом сообщается, что реальная причина расторжения договора могла быть связана с участием словака в Олимпийских играх.
Окончание текущего сезона не сулит хоккейному «Спартаку» ничего хорошего. Поражения от «Авангарда», «Динамо» и ЦСКА — пусть последние два и принесли команде по очку за ничьи в основное время — почти поставили крест на надеждах избежать встречи с лидером конференции, «Локомотивом», в первом же раунде плей‑офф. Красно‑белые не смогли взять верх над действующим чемпионом ни разу, хотя их пути пересекались четырежды, а выходить на лёд снова придётся без одного из своих главных бомбардиров — Адама Ружички. За несколько дней до конца регулярного чемпионата клуб расторг соглашение со словацким нападающим «в связи с нарушением контрактных обязательств».
Согласно заявлению пресс‑службы КХЛ, расторжение зарегистрировано на основании ст. 32 правового регламента — досрочное прекращение сотрудничества из‑за дисциплинарных взысканий. По информации «Матч ТВ», формальным поводом стал отказ легионера выходить на лёд в матче против «Ак Барса» 10 марта и его самовольный отъезд из Казани в Москву. Даже последующие извинения хоккеиста ситуацию не исправили.
«Адам в этом сезоне показал себя токсичным парнем, который отравлял атмосферу в коллективе и не хотел биться за команду. Недовольство им копилось и в итоге вылилось в такой конфликт. “Спартак” составил протокол на хоккеиста, что он ушёл с игры. По регламенту Ружичка должен будет заплатить деньги по контракту», — цитирует издание источника, приближенного к красно‑белым.
Возмещению подлежат две трети от зарплаты, не выплаченной хоккеисту за оставшийся до окончания срока договора период. По данным журналиста Алексея Шевченко, клуб уже потребовал соответствующую сумму за следующий сезон от одного из своих самых высокооплачиваемых игроков.
В клубе детали размолвки стараются не обсуждать. По словам Алексея Жамнова, в уходе нападающего нет ничего страшного, ведь его есть кем заменить. Само решение разойтись со словаком главный тренер назвал осознанным, а не спонтанным.
Не слишком многословны и бывшие партнёры. Так, реакция защитника Дмитрия Вишневского буквально уместилась в одно предложение: «Пришёл, потренировался, подождал, посмотрел хоккей, полетели в Москву — Адама не было». В свою очередь, капитан Андрей Миронов намекнул, что сообщения о напряжённой атмосфере в раздевалке были небеспочвенны.
«Скажу от команды. Интересы коллектива важнее личных амбиций. Не буду сейчас всё рассказывать, как всё было. Он взрослый человек, принял такое решение», — заявил Миронов «Матч ТВ».
Инцидент вызвал широкий резонанс в хоккейном сообществе. Особый вопрос вызвала своевременность решения: за несколько дней до старта игр на вылет Жамнов лишился второго бомбардира нынешнего сезона (40 очков по системе «гол + пас») и лучшего снайпера прошлогоднего плей‑офф.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что расставание с таким хоккеистом серьёзно ослабит команду. А экс‑форвард Евгений Артюхин придерживается противоположной точки зрения: по его словам, присутствие немотивированного игрока не принесло бы пользы.
Особенно остро на поведение Ружички отреагировал бывший тренер «Спартака» Виктор Пачкалин, который уверен в необходимости более жёсткого отношения к иностранцам.
«Как можно было отказаться выйти на игру? Как могло такое в голову прийти — бросить своих товарищей прямо перед игрой в Казани? Это не укладывается в голове. Поддерживаю тренеров и руководство: после такого поступка игрока нельзя было прощать и возвращать в раздевалку», — заявил Пачкалин «Чемпионату».
Журналисты выдвигают и другую версию: истинной причиной разрыва контракта могли стать финансовые разногласия, а не поведение нападающего. По информации Дмитрия Ерыкалова, отправной точкой разлада стало участие спортсмена в Олимпиаде.
«По одной из версий, не заплатили за время, когда Ружичка был в расположении сборной. Чтобы понять, кто здесь понятийно прав, нужно знать об изначальных договорённостях. Другой камень преткновения — бонусы размером в 30 млн рублей, которые пришлось бы выплачивать при достижении определённой планки. Вряд ли она была ниже 45 очков, заработанных словаком в прошлом сезоне. Когда он начал подбираться к цели, его стали, скажем так, “придерживать”. Как итог — психанул и самовольно покинул расположение команды с выезда… Боссы “Спартака”, как всегда, хотят сэкономить на тех, кто их тащит», — написал Ерыкалов в своём Telegram‑канале.
Алексей Шевченко сообщил, что игрока не хотели отпускать в сборную и потребовали отказаться от бонусов в размере 20 млн по возвращении в Россию. При этом перед стартом Игр в соцсетях красно-белых появилось обращение легионера к болельщикам, а его голевые действия в Милане сопровождались отдельными публикациями.
Окончательная точка в конфликте будет поставлена не скоро. Агент форварда Алеша Пилко заявил, что намерен защищать права клиента в юридическом поле.