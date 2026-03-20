Генерал Маляиб: захват Эль-Хияма позволит Израилю начать зачистку в Ливане

БЕЙРУТ, 20 марта. /ТАСС/. Армия Израиля создала наступательный рубеж на юге Ливана и ведет огневую подготовку с целью захвата форпоста шиитской милиции «Хезболлах» в городе Эль-Хиям. Об этом сообщил ТАСС ливанский генерал Наджи Маляиб, который считается ведущим арабским аналитиком по военно-стратегическим вопросам на Ближнем Востоке.
«На восточном фланге атаки неприятельские войска вступили в боестолкновения с силами сопротивления рядом с населенными пунктами Марун-эр-Рас, Мейс-эль-Джебель, Эль-Эдейса и Эт-Тейбе, — отметил собеседник. — Однако основной удар сосредоточен на Эль-Хияме, от исхода сражения в этом районе зависит, насколько быстро продвинутся израильтяне к реке Литани, чтобы начать зачистку буферной зоны».
По мнению Маляиба, израильская армия была заранее готова к вторжению и сосредоточила 100 тыс. солдат на границе с Ливаном еще до обстрела «Хезболлах» северных поселений 2 марта. «Израильтяне начали свои операции на ливанской территории с проведения разведки боем, — указал он. — Эта тактика была успешной и позволила расширить горизонтальное развертывание войск, создав передовую линию для дальнейших наступательных действий, которая охватывает 18 точек».
Эксперт свидетельствовал, что отряды «Хезболлах» устраивают засады на пути движения израильских механизированных колонн. «Мы видим, что бойцы спецподразделения “Радван” вернулись на юг, они восстановили силы, получив значительный запас боеприпасов, и обладают возможностью наносить удары управляемыми снарядами и ракетами», — подчеркнул генерал. Он напомнил, что в ходе 66-дневной войны в 2024 году шииты отбили наступление израильских сил в Эль-Хияме. «Думаю, что на этот раз израильтяне намерены взять реванш», — отметил генерал.
Маляиб считает, что израильская сухопутная операция не ограничится южным берегом реки Литани. «Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) потребовало от населения эвакуироваться на север за реку Захрани, которая протекает в 40 км от границы, — сказал он. — Это означает, что основные водные ресурсы на юге Ливана могут оказаться под израильским контролем».