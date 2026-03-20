Кристерссон: лидеры ЕС раскритиковали Орбана из-за Украины

Лидеры государств ЕС раскритиковали венгерского премьера Виктора Орбана в связи с блокировкой кредита Украине на €90 млрд.
Об этом заявил шведский премьер Ульф Кристерссон, пишет Euractiv.
«Никогда раньше не слышал такой резкой критики», — подчеркнул он.
При этом издание Politico сообщило, что премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что понимает позицию Орбана по кредиту Украине.
Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что европейские страны продолжат давить на Венгрию по вопросу выделения кредита Украине в размере €90 млрд.
Владимир Зеленский пригрозил дать контакты премьера Венгрии представителям ВСУ, если тот будет и далее блокировать кредит Украине в размере €90 млрд.
Сам Орбан заявил, что шантаж и угрозы Зеленского не дадут результата, Венгрия не поддастся на них.