Президент Ирана обвинил США в создании нового прецедента в мировых спорах

Пезешкиан напрямую связал эту угрозу с недавней агрессией США против его страны, в результате которой, по его словам, погиб лидер, принявший мученическую смерть. Он предупредил международное сообщество о катастрофических последствиях бездействия. По мнению президента Ирана, если мировые державы не дадут отпор такому поведению, разгоревшийся конфликт выйдет из-под контроля и приведет к гибели многих людей.