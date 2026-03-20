В Геленджике объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Геленджике, сообщил глава города Алексей Богодистов.
«Внимание! Опасность БПЛА. Сохраняйте спокойствие. Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких», — написал Богодистов в Telegram-канале.
