В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности

В Пензенской области объявили угрозу атаки БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Пензенской области, сообщил глава региона Олег Мельниченко.

«На территории Пензенской области введен режим “Беспилотная опасность”. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал Мельниченко в мессенджере Мах.

