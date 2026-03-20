Захарова назвала журналиста Киселёва* киевскорежимным нюхачом

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова допустила, что украинский журналист Евгений Киселёв* мог находиться под воздействием запрещённых веществ в прямом эфире. В своём Telegram-канале дипломат опубликовала видео, на котором Киселёв* посреди разговора совершает некие действия с белой трубкой у носа, а затем быстро убирает её из кадра.

Источник: Life.ru

«Такой бред, который несёт это отъехавшее иноагентство, можно придумывать только под дозой. А вот и она. Встречайте — очередной киевскорежимный нюхач», — говорится в сообщении Захаровой.

Она также иронично предположила, какие версии могут быть выдвинуты для объяснения странного поведения. По её словам, публику наверняка попытаются убедить, что это была «ложечка для сахара как у Макрона», «салфетка, в трубочку свёрнутая» или «соломинка для газировки».

«Дарю версию: тест на ковид в домашних условиях», — заключила представитель МИД.

Ранее Life.ru писал, что Евгений Киселёв*, объявленный в России в розыск и заочно арестованный по делу о террористическом сообществе, накопил крупные долги. По данным правоохранительных органов, его задолженность составляет почти 3,4 млн рублей. Основная часть — свыше 2,8 млн рублей — это невыплаченные кредиты. Ещё почти 443 тысячи рублей — неоплаченные налоги. В базе судебных приставов на него заведено 29 исполнительных производств.

* Внесён в реестр иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше