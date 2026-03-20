ЕС заявил об угрозе повторения миграционного кризиса из-за войны в Иране

Власти ЕС осознают, что война в Иране может обернуться новым миграционным кризисом. При этом ЕС готовится защитить свои границы в случае кризиса.

Об этом сказано в заявлении лидеров стран объединения по итогам заседании Евросовета.

«ЕС готов в полной мере задействовать свои дипломатические, правовые, оперативные и финансовые инструменты для предотвращения неконтролируемых миграционных потоков», — указано в документе.

Ранее издание Politico опубликовало материал, в котором говорилось о том, что некоторые страны Евросоюза опасаются, что военная операция США и Израиля против Ирана может вызвать новый миграционный кризис.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше