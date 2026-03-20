ЕС заявил об угрозе повторения миграционного кризиса из-за войны в Иране

Власти ЕС осознают, что война в Иране может обернуться новым миграционным кризисом. При этом ЕС готовится защитить свои границы в случае кризиса.
Об этом сказано в заявлении лидеров стран объединения по итогам заседании Евросовета.
«ЕС готов в полной мере задействовать свои дипломатические, правовые, оперативные и финансовые инструменты для предотвращения неконтролируемых миграционных потоков», — указано в документе.
