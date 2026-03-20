Посол Ирана во Франции заявил, что Хаменеи жив и не скрывается

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и не скрывается, заявил посол страны во Франции Мохамад Аминежад в эфире телеканала BFMTV.
Дипломат отметил, что отсутствие лидера на публике не свидетельствует о его сокрытии, подчеркнув, что он жив и здоров и не обязан демонстрировать себя публично.
Аминежад также опроверг сообщения о наличии у иранского руководства бункера, заявив, что, по его словам, лидеры страны не прячутся и ведут обычный образ жизни.4.
«Наши лидеры не прячутся, несмотря на заявления о наличии у них бункера… Наш верховный лидер живет как обычный человек», — отметил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. В результате атак погиб аятолла Али Хаменеи, после чего в стране был объявлен 40-дневный траур.
В ночь на 9 марта Совет экспертов Ирана подтвердил избрание Моджтабы Хаменеи, сына Али Хаменеи, новым верховным лидером исламской республики.