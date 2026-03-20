Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС призвал к мораторию на удары по энергообъектам Ближнего Востока

Европейский союз призвал к мораторию на удары по энергетическим объектам на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита в Брюсселе.

Лидеры ЕС выступили с призывом прекратить атаки на энергетику и системы водоснабжения. Они также осудили удары Ирана, но не прокомментировали действия США и Израиля.

«Саммит ЕС призвал к мораторию на удары по энергетике и объектам водоснабжения», — говорится в документе. В заявлении также отмечено, что «Ирану не должно быть позволено получить ядерное оружие».

Ранее американский президент Дональд Трамп рекомендовал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху воздержаться от атак на нефтяные и газовые месторождения Ирана. По словам американского лидера, действия стран скоординированы, и стороны отлично ладят между собой.

