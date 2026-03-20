МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Восстановление отношений с Россией стало для Запада необходимостью, а препятствующего этому Владимира Зеленского нужно убрать, заявил венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фёльди в комментарии для местного издания Mandiner.
«Для нас есть только одно решение. Да, мы видим, что что-то обсуждается, но реального предложения там нет. Поэтому единственное решение — восстановить отношения с русскими. Это и есть выход. Альтернативы этому нет. Но что касается Европы, давайте наконец признаем, что Россия — это выбор. Она здесь, она внутри континента, она поставляет все по трубопроводу, вам не нужно плыть туда, и так далее. Решение заключается не в том, просить Зеленского решить проблему, а сместить его с нынешнего места и поставить на его место нормальное правительство. Пусть даже назначенное Брюсселем, это уже не имеет значения. Оно просто должно прийти к решению», — рассказал он.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на добыче и экспорте нефти стран региона. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в сложившейся ситуации Европа могла бы принять решение о возвращении на рынок российской нефти, но идет в противоположную сторону.
Ранее Киев прекратил прокачку топлива по трубопроводу «Дружба», ссылаясь на повреждения. Будапешт в ответ заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать главе правительства Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ.