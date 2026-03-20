Премьер Японии на встрече с Трампом вновь осудила действия Ирана

Такаити на встрече с Трампом вновь осудила действия Ирана, не упомянув удары США.

ТОКИО, 20 мар — РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на встрече с президентом США Дональдом Трампом вновь осудила действия Ирана в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, при этом не стала упоминать действия Вашингтона.

«Говоря о ситуации вокруг Ирана, нельзя допустить, чтобы Иран разработал ядерное оружие. Именно поэтому Япония предпринимает усилия и взаимодействует с партнерами по всему миру», — заявила Такаити.

Она также подчеркнула, что Токио осуждает действия Тегерана в регионе. «Япония осуждает действия Ирана, такие как атаки на соседние страны, а также фактическое закрытие Ормузского пролива», — сказала премьер.

По ее словам, глава МИД Японии Такэси Мотэги провел прямые переговоры с министром иностранных дел Ирана и призвал Тегеран прекратить подобные действия.

При этом во время выступления премьер Японии не упомянула удары США по иранским объектам.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше