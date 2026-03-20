Россиян предупредили о риске неудачно вложиться в «новые доллары»

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Вклады в казахстанском тенге, которые предлагают некоторые банки, сулят неплохую доходность. Кому они могут пригодиться, а кто потеряет на таких вложениях, рассказал агентству «Прайм» основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.
«Появление таких продуктов связано не с тем, что тенге вдруг стал “новым долларом”, а с вполне прикладной историей. Между Россией и Казахстаном вырос объем расчетов, переводов, деловых и бытовых платежей. У банков сформировался спрос на инфраструктуру для работы с этой валютой», — пояснил аналитик.
Базовая ставка Нацбанка на март 2026 года составляет 18%, и это делает тенговые продукты экономически выгодными. Однако лишь для тех, кто работает с этой страной и имеет там финансовые интересы.
В остальных случаях курсовые риски, спред на входе и выходе и сложность схем работы с тенге способны полностью «съесть» доход по депозиту. Неоднозначна и перспектива массовых сбережений в казахской валюте для широкого круга вкладчиков, заключил Русяев.