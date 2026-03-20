NBC: США ускоряют переброску дополнительных сил на Ближний Восток

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. США ускоряют отправку на Ближний Восток нескольких тысяч военных. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По их сведениям, в ближайшие дни не менее 2,2 тыс. морпехов отправятся из Сан-Диего (штат Калифорния) на Ближний Восток. Это раньше, чем планировалось изначально, отметили источники телеканала. Как ожидается, морпехи будут размещены на десантном корабле ВМС США Boxer, который будут сопровождать еще один или два корабля. Из этого следует, что на Ближний Восток, вероятно, прибудут еще несколько тысяч моряков, указывает NBC News.

Ранее агентство Reuters сообщало, что вашингтонская администрация рассматривает возможность переброски дополнительно тысяч американских военных на Ближний Восток, в том числе для участия в операции против Ирана. Как уточнялось в публикации, этот шаг может помочь США «обеспечить свободный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив». По сведениям агентства, для этого Соединенные Штаты могут попытаться «разместить военных США на иранском побережье».

