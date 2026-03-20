США ускоряют отправку сил на Ближний Восток, пишут СМИ

«США ускоряют размещение тысяч дополнительных матросов и морских пехотинцев на Ближнем Востоке», — сообщает телеканал со ссылкой на неназванные источники.
Согласно NBC, 2,2 тысячи морпехов отправятся в регион из Сан-Диего в ближайшие дни, «раньше, чем было запланировано».
Военнослужащие, как ожидается, направятся на наступательный корабль-амфибию USS Boxer, говорится в сообщении. Телеканал указывает, что для операции могут понадобиться еще два корабля такого типа, «что означает дополнительное размещение нескольких тысяч моряков».
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.