США срочно перебрасывают тысячи морпехов на Ближний Восток

Американское военное командование приняло решение о досрочной переброске дополнительных сил в ближневосточный регион. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на анонимные источники, это связано с проведением операции против Ирана. Речь идет об ускоренном развертывании нескольких тысяч военнослужащих, в частности матросов и морских пехотинцев.

По данным телеканала, более двух тысяч морпехов будут направлены к месту службы из Сан-Диего в ближайшие дни, причем этот процесс начнется раньше изначально намеченных сроков. Основным пунктом назначения для военных станет десантный корабль USS Boxer, готовящийся к наступательным действиям.

Источники NBC также не исключают, что для выполнения поставленных задач могут быть задействованы еще два аналогичных корабля. В случае такого развития событий это приведет к дополнительной отправке в зону конфликта еще нескольких тысяч моряков.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что президент Ирана обвинил США в создании нового прецедента в мировых спорах.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

