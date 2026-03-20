БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Попытки ЕС убедить Венгрию одобрить кредит на 90 миллиардов евро Украине заходят в тупик, поскольку Будапешт продолжает связывать свою позицию с поставками российской нефти по заблокированному Украиной трубопроводу «Дружба», сообщили РИА Новости источники, знакомые с ходом обсуждений.
Ранее Орбан заявил, что Украина не получит от ЕС кредит, если она не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Венгерский премьер указал, что нефтяная блокада используется для вмешательства в венгерские выборы на стороне партии «Тиса».
«Лидеры обсуждали на саммите Украину и кредит в 90 миллиардов (евро — ред.), и Орбан не меняет своей позиции по этому вопросу. Он говорит, что если поток газа по трубопроводу “Дружба” в Венгрию не возобновится, он не сможет дать зеленый свет ничему, что выгодно Украине. Поэтому лидеры продолжают обсуждать, чтобы найти решение этой проблемы», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что этот вопрос становится одним из самых сложных на саммите, поскольку ЕС стремится сохранить единство позиций по Украине, одновременно сталкиваясь с необходимостью учитывать разные энергетические потребности стран-членов.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ — это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».