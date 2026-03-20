Пезешкиан: действия США против Ирана создают прецедент в мировых спорах

Действия США в отношении Ирана формируют новый прецедент в международных спорах, который может привести к разрушению глобальных правовых норм. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Источник: Аргументы и факты

Действия США в отношении Ирана формируют новый прецедент в международных спорах, который может привести к разрушению глобальных правовых норм. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

В своей публикации в социальной сети X* Пезешкиан отметил, что агрессия США против Ирана и убийство лидера, пережившего мученичество, создают опасный прецедент в международных отношениях. По его словам, подобное развитие событий способно подорвать существующие правовые нормы.

«Агрессия США против Ирана и убийство пережившего мученичество лидера создают новый прецедент в международных спорах», — заявил он.

Он также указал, что в случае, если мировое сообщество не сможет противостоять данной тенденции, последствия могут затронуть многие страны.

С 28 февраля США и Израиль наносят удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

