Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен признала, что кредит Киеву на €90 млрд остаётся заблокированным.
«Кредит остаётся заблокированным, потому что один из руководителей не держит своего слова», — цитирует её РИА Новости.
По словам фон дер Ляйен, ЕС всё равно намерен добиться согласования выдачи кредита Украине «так или иначе».
Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что европейские страны продолжат давить на Венгрию по вопросу выделения кредита Украине в размере €90 млрд.
Владимир Зеленский пригрозил дать контакты премьера Венгрии Виктора Орбана представителям ВСУ, если тот будет и далее блокировать кредит Украине в размере €90 млрд.
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.