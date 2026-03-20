ЕК исключила закупки российского газа даже в случае отключений энергии в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полностью исключила разрешение странам ЕС закупать российский газ, даже если в Европе будет физическая нехватка энергоресурсов, которая приведет к отключениям энергии. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Источник: Reuters

Отвечая на вопрос, готова ли Еврокомиссия исключить закупки российского газа, даже если в Европе будут отключения энергии из-за физической нехватки энергоресурсов, она заявила: «У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию».

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что страны ЕС более не должны закупать «ни одной молекулы российских энергоресурсов», вне зависимости от обстоятельств.

