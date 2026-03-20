В Болгарии освободили бизнесмена из Хабаровского края, задержанного по делу о взрыве в Бейруте

Болгарские власти освободили россиянина Игоря Гречушкина, задержанного по делу о взрыве судна в Бейруте, сообщила РИА Новости (18+) его адвокат Екатерина Димитрова.
Гречушкин владел судном, груз которого позднее взорвался в порту Бейрута в 2020 году. Его задержали в Болгарии по ордеру Интерпола. Арест провели 6 сентября в аэропорту болгарской столицы Софии, куда 48-летний россиянин прибыл с Кипра.
«Игорь был освобожден. Для выезда из страны ему необходимо было получить оригинал решения суда и снять запрет на выезд, что заняло еще 1−2 недели (с конца января после апелляции — ред.). Все это время он уже находился на свободе», — сказала адвокат.
Мощный взрыв прогремел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В итоге погиб 121 человек, более 6 тысяч пострадали, 300 тысяч человек остались без крова, почти полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, предприниматель из Хабаровского края оказался владельцем судна Rhosus, с которого, предположительно, была конфискована аммиачная селитра, возможно, взорвавшаяся в порту ливанского Бейрута. Игорь Гречушкин родился в 1977 году в рабочем поселке Ванино. Учился в Дальневосточной академии госслужбы в Хабаровске. Во второй половине 1990-х годов устроился в местное представительство кипрской компании «Дартмонт Шиппинг Лимитед». Впоследствии переехал на Кипр. Его бизнес связан с морскими грузоперевозками, компания носит названия Teto Shipping Ltd. Судно, которое взорвалось в Бейруте, Гречушкин в 2012 году выкупил у киприотов.
Владельцем судна, чей груз взорвался в Ливане, был предприниматель из Хабаровска.
По всем статьям, по которым обвиняется предприниматель, ему грозит смертная казнь.