Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офис Мелони отрицает, что она выразила понимание Венгрии по кредиту для Украины

Офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони официально опроверг информацию о том, что Мелони поддержала позицию Венгрии, которая блокирует выделение кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро. Такой информацией делится Politico.

Источник: Life.ru

Ранее издание, ссылаясь на неназванные источники, утверждало, что на встрече с лидерами ЕС премьер Италии заявила о личной поддержке срочного финансирования для Киева, но при этом назвала поведение Будапешта «нормальным». В офисе Мелони эти сведения категорически опровергли.

«Заявление, приписываемое премьер-министру, совершенно безосновательно», — подчеркнули в офисе. При этом Politico отмечает, что ни один из источников, распространивших первоначальную информацию, не представлял Италию и лично не присутствовал в помещении, где обсуждался кредитный вопрос.

Ранее Life.ru писал, что власти Италии планируют возродить атомную энергетику спустя почти 40 лет после закрытия последнего реактора. Премьер Джорджа Мелони уже консультируется с экспертами и обсуждает планы реанимации технологии. Итальянские чиновники посетили Канаду для изучения разработок и обратились за консультациями к Франции.

Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
