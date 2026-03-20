Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диписточник сообщил о проблеме поставок ПВО Киеву

«Известия»: Европа готова продолжать оказывать Украине военную помощь.

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Ситуация с поставками систем ПВО Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке стоит серьезно, но Европа готова и дальше поддерживать Киев, сообщил газете «Известия» европейский дипломатический источник.

«У европейцев есть решимость помогать Украине обороняться. Европа готова продолжать оказывать помощь. Из-за конфликта на Ближнем Востоке проблема поставок ПВО для Украины стоит серьезно. Финансовые возможности ЕС превышают российские: ВВП России составляет лишь 10% ВВП ЕС», — заявил газете европейский дипломатический источник.

Ранее в марте британская газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов Евросоюза утверждала, что поставки оружия США, особенно ПВО, задержатся, поскольку Вашингтон «отдает приоритет покупателям на Ближнем Востоке, что имеет сложные последствия для Киева».

