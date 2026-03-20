Диписточник сообщил о проблеме поставок ПВО Киеву

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Ситуация с поставками систем ПВО Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке стоит серьезно, но Европа готова и дальше поддерживать Киев, сообщил газете «Известия» европейский дипломатический источник.
«У европейцев есть решимость помогать Украине обороняться. Европа готова продолжать оказывать помощь. Из-за конфликта на Ближнем Востоке проблема поставок ПВО для Украины стоит серьезно. Финансовые возможности ЕС превышают российские: ВВП России составляет лишь 10% ВВП ЕС», — заявил газете европейский дипломатический источник.
Узнать больше по теме
