Путин предупредил, что заслуги чиновников не спасут от ответственности

Должностное положение, статус или прошлые заслуги не могут оправдывать нарушение закона. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.
«Хочу подчеркнуть, ни должностное положение кого бы то ни было, ни статус, ни даже прежние заслуги не могут быть оправданием для нарушения закона», — сказал глава государства.
Путин добавил, что одной из основных задач прокуратуры остается координация работы правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Президент уточнил, что необходимо усилить профилактическую работу по предотвращению правонарушений.
Ранее KP.RU сообщал, что в 2025 году количество коррупционных преступлений в России увеличилось на 12,3%. Владимир Путин подчеркнул важность работы по выявлению источников доходов и имущества лиц, замешанных в коррупции.