Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зачем он нужен?» На Западе прошлись по Зеленскому после решения ЕС

Аналитик Кошкович: Зеленский потерял свою значимость после провала кредита ЕС.

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Фигура Владимира Зеленского оказалась бессмысленной после того, как принятие многомиллиардного кредита ЕС провалилось из-за вето премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.

«Если Зеленский не может получить миллиарды в обмен на отправку украинцев на смерть, то зачем он нужен?», — прокомментировал эксперт решение Европейского союза, сделанное в четверг.

Согласно документу по итогам саммита ЕС, опубликованному накануне, Евросоюз признал отсутствие на саммите решения по кредиту Киеву на 90 миллиардов евро. Главной причиной стал отказ Венгрии согласовывать транш без возобновления Украиной поставок топлива Будапешту по российскому нефтепроводу «Дружба».

Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов сообщало, что отчаяние в ЕС по поводу неспособности выдать Украине кредит из-за сопротивления Венгрии достигло апогея. Указывалось, что даже начались разговоры по поводу привлечения Виктора Орбана к ответственности в европейском суде.

