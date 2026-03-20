Fars: КСИР отправил предупреждения подозреваемым в связях с оппозицией гражданам

По словам его источника в разведслужбе корпуса, граждан проинформировали о том, что «их членство и деятельность в оппозиционных Telegram-каналах находятся под наблюдением», и предупредили о судебном преследовании в случае, если пользователи не покинут упомянутые сообщества. Источник в разведслужбе КСИР подчеркнул, что оппозиционные каналы якобы «курируются Израилем». О каких именно каналах и о какой деятельности граждан в них идет речь, не уточняется.
17 марта глава судебной власти исламской республики Голям Хосейн Мохсени-Эджеи объявил, что осужденным за сотрудничество с Израилем и США, а также за шпионаж в их пользу будет грозить смертный приговор или полная конфискация имущества в пользу государства.
15 марта глава иранской полиции генерал Реза Радан сообщил, что правоохранительные органы страны с 28 февраля задержали не менее 500 человек по подозрению в сотрудничестве с противником.