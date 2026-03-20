Глава ЕК исключила закупки российского газа даже при отключении энергии в ЕС

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции полностью исключила разрешение странам ЕС закупать российский газ.
Главе ЕК задали вопрос, готово ли её ведомство исключить закупки российского газа, даже если в ЕС будут отключения энергии.
«У нас есть чёткая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию», — цитирует её ТАСС.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что фон дер Ляйен начала признавать стратегические ошибки. Таким образом Дмитриев прокомментировал слова фон дер Ляйен, которая признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой.