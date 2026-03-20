Макрон: Франция хочет обсудить в Совбезе ООН защиту кораблей в Ормузском проливе

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности согласования вопроса безопасности судоходства в Ормузском проливе с постоянными членами Совета безопасности ООН.
«Сегодня днем я объяснил генеральному секретарю ООН [Антониу Гутерришу], что Франция намерена проверить реакцию основных партнеров, и в частности постоянных членов Совета Безопасности, на целесообразность создания в рамках ООН механизма для реализации наших планов в отношении Ормузского пролива», — сказал он на пресс-конференции по итогам прошедшего в Брюсселе саммита ЕС.
Он уточнил, что проинформировал своих коллег об этой инициативе и обсудил ее с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Таким образом, мы инициировали предварительные действия, и в ближайшие дни мы увидим, есть ли у них шанс на успех», — сказал Макрон.
19 марта Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, ФРГ и Япония в совместном заявлении выразили готовность поддержать усилия по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив. В заявлении содержится осуждение ударов Ирана по судам в Персидском заливе и фактического закрытия Ормузского пролива, однако отсутствует какая-либо критика ударов Израиля и США по гражданской инфраструктуре в Иране.