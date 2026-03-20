Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон: Франция хочет обсудить в Совбезе ООН защиту кораблей в Ормузском проливе

Президент республики заявил, что проинформировал коллег о своей инициативе.

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности согласования вопроса безопасности судоходства в Ормузском проливе с постоянными членами Совета безопасности ООН.

«Сегодня днем я объяснил генеральному секретарю ООН [Антониу Гутерришу], что Франция намерена проверить реакцию основных партнеров, и в частности постоянных членов Совета Безопасности, на целесообразность создания в рамках ООН механизма для реализации наших планов в отношении Ормузского пролива», — сказал он на пресс-конференции по итогам прошедшего в Брюсселе саммита ЕС.

Он уточнил, что проинформировал своих коллег об этой инициативе и обсудил ее с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Таким образом, мы инициировали предварительные действия, и в ближайшие дни мы увидим, есть ли у них шанс на успех», — сказал Макрон.

Ранее он заявил, что Франция готова участвовать в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе, но отказался предпринимать действия по его разблокированию до завершения военного конфликта США и Израиля с Ираном.

19 марта Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, ФРГ и Япония в совместном заявлении выразили готовность поддержать усилия по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив. В заявлении содержится осуждение ударов Ирана по судам в Персидском заливе и фактического закрытия Ормузского пролива, однако отсутствует какая-либо критика ударов Израиля и США по гражданской инфраструктуре в Иране.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше