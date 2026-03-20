Макрон назвал условие для начала операции по защите танкеров в Ормузском проливе

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о готовности Парижа и его партнеров взять на себя обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе, но только после нормализации обстановки в регионе. Об этом он заявил на пресс-конференции, подводя итоги заседания Европейского совета.