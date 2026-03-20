Steigan: США сообщили о вероятном провале в Иране до начала операции

Источник: Аргументы и факты

Разведывательные структуры США и директор Объединенного штаба предупреждали американскую администрацию о рисках неудачи военной кампании в Иране. Об этом сообщает издание Steigan.

По информации источника, незадолго до начала военных операций США и Израиля против Ирана американская разведка подготовила засекреченную оценку ситуации. В документе указывалось, что даже масштабная военная атака вряд ли приведет к свержению Исламской Республики Иран и изменению ее государственной системы.

Как утверждает издание, данный доклад по неизвестным причинам был проигнорирован.

С 28 февраля США и Израиль наносят удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что действия США в отношении Ирана формируют новый прецедент в международных спорах, который может привести к разрушению глобальных правовых норм.

