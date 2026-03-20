Steigan: США сообщили о вероятном провале в Иране до начала операции

По информации источника, незадолго до начала военных операций США и Израиля против Ирана американская разведка подготовила засекреченную оценку ситуации. В документе указывалось, что даже масштабная военная атака вряд ли приведет к свержению Исламской Республики Иран и изменению ее государственной системы.