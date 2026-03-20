Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен высказалась о возобновлении импорта СПГ из России

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила приверженность Брюсселя стратегии энергетического перехода, несмотря на нестабильность на мировых рынках. Отвечая на вопросы прессы о целесообразности возобновления закупок сжиженного природного газа из России в условиях ближневосточного кризиса и резкого скачка цен, она сделала акцент на долгосрочных целях, а не на сиюминутных трудностях.

По словам главы ЕК, в ходе состоявшейся дискуссии участники пришли к выводу о необходимости последовательно двигаться в сторону замещения ископаемого топлива экологически чистыми источниками, производимыми внутри Европы. Она подчеркнула важность этого курса, не углубляясь в обсуждение конъюнктурных колебаний газового рынка.

Примечательно, что в своем выступлении фон дер Ляйен избежала привычных жестких формулировок о необходимости тотального и немедленного отказа всех стран-членов от российского ископаемого сырья. Ее риторика была более сдержанной и сосредоточенной на внутренней «зеленой» повестке, а не на геополитическом противостоянии в энергетической сфере.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) найдёт способ перечислить Украине 90 миллиардов евро военной помощи на 2026−2027 годы, даже несмотря на вето Венгрии.

Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше