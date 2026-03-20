Фон дер Ляйен высказалась о возобновлении импорта СПГ из России

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила приверженность Брюсселя стратегии энергетического перехода, несмотря на нестабильность на мировых рынках. Отвечая на вопросы прессы о целесообразности возобновления закупок сжиженного природного газа из России в условиях ближневосточного кризиса и резкого скачка цен, она сделала акцент на долгосрочных целях, а не на сиюминутных трудностях.
По словам главы ЕК, в ходе состоявшейся дискуссии участники пришли к выводу о необходимости последовательно двигаться в сторону замещения ископаемого топлива экологически чистыми источниками, производимыми внутри Европы. Она подчеркнула важность этого курса, не углубляясь в обсуждение конъюнктурных колебаний газового рынка.
Примечательно, что в своем выступлении фон дер Ляйен избежала привычных жестких формулировок о необходимости тотального и немедленного отказа всех стран-членов от российского ископаемого сырья. Ее риторика была более сдержанной и сосредоточенной на внутренней «зеленой» повестке, а не на геополитическом противостоянии в энергетической сфере.
