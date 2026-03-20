«Сделали возвращение символов России триумфальным»: Путин наградил участников Паралимпиады в Италии

Владимир Путин встретился с участниками Паралимпийских игр и наградил призёров орденами Дружбы. В своей речи к спортсменам президент России назвал их выступление выдающимся и отметил, что за ними следили миллионы болельщиков. А во время неформального общения рассказал, как отреагировал на завоевание сборной первой золотой медали.
Возвращение с Паралимпиады превратилось в праздник для отечественных атлетов. Через день после торжественной встречи во Внуково триумфаторов Игр чествовали в Кремле, где их лично поздравил Владимир Путин.
В своей приветственной речи президент назвал выступление сборной одной из самых ярких страниц в истории мирового паралимпийского движения. Маленькая делегация из шести человек завоевала в Италии 12 медалей, восемь из которых — высшей пробы, и заняла третье место в неофициальном командном зачёте. Он напомнил, что две опередившие её сборные — Китая и США — были более чем в десять раз больше.
«Вы наглядно продемонстрировали и России, и всему миру, кто действительно соответствует высокой миссии паралимпийца. А миссия и лозунг известны всем — “вдохновлять и восхищать мир”. Как раз это вы сделали», — заявил Путин.
Также глава государства отметил, что за их успехами следили миллионы болельщиков. Дополнительную важность придавало то, что впервые за 12 лет на Паралимпиаде звучал гимн России и поднимался национальный флаг.
«Вы сделали возвращение главных национальных символов России на международную арену без всякого преувеличения триумфальным… Ваша энергия, нацеленность на результат, вера в себя, упорные тренировки привели к большому, значимому успеху — и личному, и в масштабах всей нашей огромной страны. Ваши выступления и победы, ваш путь к успеху — великий пример того, как можно и нужно преодолевать любые жизненные обстоятельства, всегда сохранять достоинство и оптимизм, стойкость и выдержку, быть верным своим принципам, традициям и убеждениям», — подчеркнул Путин.
Отдельно он отметил заслуги призёров, каждого из которых представили к ордену Дружбы. Лыжника Ивана Голубкова, выступающего в категории сидя, президент наградил, стоя на одном колене.
Некоторые в ответ сами обратились к нему с тёплыми словами. Например, трёхкратная чемпионка Анастасия Багиян в своём выступлении особенно поблагодарила Путина за поручение освещать адаптивные дисциплины в СМИ.
«О наших победах узнала вся страна и каждый её житель», — сказала лыжница.
Самый опытный отечественный участник Игр Алексей Бугаев, взявший две награды высшей пробы ещё на домашней Паралимпиаде в Сочи, выразил признательность всем, кто добился допуска россиян.
«Было волнительно смотреть, как развевается наш триколор, слушать гимн России… Обращаюсь к вам с просьбой отметить специалистов, которые сражались за наше участие в Играх, кто помогал сделать его успешным, государственными наградами. Они этого достойны», — сказал Бугаев.
Кроме того, награды вручили наставникам атлетов, которые, как отметил Путин, «в условиях давления и ограничений, без должной соревновательной практики подтвердили высочайший уровень отечественной тренерской школы».
Старший тренер сборной по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова получила орден Александра Невского и обратилась к президенту с просьбой о создании центра для занятий инвалидов-колясочников. Удостоенный ордена Дружбы наставник национальной команды по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров передал Путину привет от сербских друзей и итальянской общественности, отметив, что победы отечественных чемпионов поднимали дух бойцам СВО.
Аналогичную награду Путин вручил ещё одному специалисту Алексею Турбину. А старший тренер по лыжным гонкам и биатлону Алексей Кобелев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Кроме того, президент объявил благодарность парасноубордистам Дмитрию Фадееву и Филиппу Шеббо Монзеру, тренеру по сноуборду Евгению Пронашко, главе ПКР Павлу Рожкову, вице-президенту комитета Ольге Семёновой и генсекретарю организации Андрею Строкину.
«Один из выступающих сказал, что пребывание здесь и получение государственных наград — это как бы пребывание на седьмом небе. Вы нас подняли на седьмое небо, большое вам спасибо и низкий поклон», — сказал в завершении официальной части Путин.
После церемонии состоялось общение с триумфаторами в неформальной обстановке, где глава государства рассказал о своей реакции на первое золото Игр для страны.
«Когда увидел, случайно, не буду врать, случайно, чай пил, включил, потом пум-пум — золотая медаль! Я решил, что чего-то не понял, что-то не так, не может быть. Обалдеть!» — цитирует Путина ТАСС.