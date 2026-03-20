«Сделали возвращение символов России триумфальным»: Путин наградил участников Паралимпиады в Италии

В своей приветственной речи президент назвал выступление сборной одной из самых ярких страниц в истории мирового паралимпийского движения. Маленькая делегация из шести человек завоевала в Италии 12 медалей, восемь из которых — высшей пробы, и заняла третье место в неофициальном командном зачёте. Он напомнил, что две опередившие её сборные — Китая и США — были более чем в десять раз больше.