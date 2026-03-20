МИД Мексики требует расследовать смерть своего гражданина под стражей в США

В ведомстве подчеркнули, что подобные случаи неприемлемы.

МЕХИКО, 20 марта. /ТАСС/. Правительство Мексики задействует все дипломатические и правовые механизмы для защиты прав своих граждан за рубежом в связи со смертью мексиканца в центре содержания мигрантов во Флориде, назвав подобные инциденты неприемлемыми и потребовав от властей США тщательного расследования. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел латиноамериканской страны.

«Сообщается о прискорбной кончине мексиканского гражданина, находившегося под стражей в центре содержания округа Глейдс (штат Флорида), в учреждении, имеющем соглашение с Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE)», — говорится в документе. В ведомстве подчеркнули, что подобные случаи смерти неприемлемы, и потребовали от миграционных властей проведения быстрого и тщательного расследования для выяснения всех обстоятельств и установления ответственных.

Генеральное консульство Мексики в Майами активировало соответствующий протокол, посетило этот центр содержания и официально запросило отчеты и документацию. По данным американской стороны, ведется расследование. В МИД Мексики добавили, что окажут полное сопровождение родственникам погибшего и не пожалеют доступных юридических и дипломатических ресурсов для защиты прав своих граждан за рубежом.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше