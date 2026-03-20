МИД Мексики требует расследовать смерть своего гражданина под стражей в США

МЕХИКО, 20 марта. /ТАСС/. Правительство Мексики задействует все дипломатические и правовые механизмы для защиты прав своих граждан за рубежом в связи со смертью мексиканца в центре содержания мигрантов во Флориде, назвав подобные инциденты неприемлемыми и потребовав от властей США тщательного расследования. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел латиноамериканской страны.
«Сообщается о прискорбной кончине мексиканского гражданина, находившегося под стражей в центре содержания округа Глейдс (штат Флорида), в учреждении, имеющем соглашение с Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE)», — говорится в документе. В ведомстве подчеркнули, что подобные случаи смерти неприемлемы, и потребовали от миграционных властей проведения быстрого и тщательного расследования для выяснения всех обстоятельств и установления ответственных.
Генеральное консульство Мексики в Майами активировало соответствующий протокол, посетило этот центр содержания и официально запросило отчеты и документацию. По данным американской стороны, ведется расследование. В МИД Мексики добавили, что окажут полное сопровождение родственникам погибшего и не пожалеют доступных юридических и дипломатических ресурсов для защиты прав своих граждан за рубежом.