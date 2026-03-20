Макрон: Украина допустила экспертов ЕС для оценки состояния «Дружбы»

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Украинские власти разрешили делегации экспертов от Евросоюза провести оценку состояния нефтепровода «Дружба», поставки нефти в Словакию и Венгрию через который были прерваны, как утверждает Киев, из-за его повреждения. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.
«Я благодарю [Владимира] Зеленского за то, что он согласился принять на Украине миссию ЕС для оказания технической помощи и финансирования ремонта нефтепровода “Дружба”, — сказал Макрон.
При этом он подчеркнул, что озабоченность, выражаемая в ЕС по вопросам энергетической безопасности, «не должна ставить под сомнение поддержку» европейцами киевского режима и «не должна использоваться в личных интересах». Так он прокомментировал решение Венгрии и Словакии не одобрять на состоявшемся 19 марта саммите ЕС выделение Украине займа в размере €90 млрд из-за отказа Киева возобновить поставки нефти. Макрон заявил, что лично для него «нет плана Б» в отношении этого пакета финансирования Украины.
Нефть из России не поступает по трубопроводу «Дружба» на НПЗ в Венгрии и Словакии с 27 января. Венгерское правительство уверено, что магистраль пригодна к работе и Украина не возобновляет транзит сырья исключительно по политическим причинам. Будапешт принял ответные меры против Киева, заблокировав ему «военный кредит» Евросоюза на 90 млрд евро и предупредив, что будет препятствовать любым решениям Брюсселя, выгодным для украинцев. В связи с этим Венгрия отказывается также одобрить 20-й пакет санкций ЕС против России.