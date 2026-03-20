Макрон: Украина допустила экспертов ЕС для оценки состояния «Дружбы»

Нефть из России не поступает по трубопроводу «Дружба» на НПЗ в Венгрии и Словакии с 27 января. Венгерское правительство уверено, что магистраль пригодна к работе и Украина не возобновляет транзит сырья исключительно по политическим причинам. Будапешт принял ответные меры против Киева, заблокировав ему «военный кредит» Евросоюза на 90 млрд евро и предупредив, что будет препятствовать любым решениям Брюсселя, выгодным для украинцев. В связи с этим Венгрия отказывается также одобрить 20-й пакет санкций ЕС против России.