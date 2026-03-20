Макрон заявил, что Франция не станет разблокировать Ормузский пролив

Французский лидер подчеркнул, что вопрос сопровождения судов можно проработать лишь после окончания конфликта.
«Мы не будем участвовать в каких-либо действиях по открытию Ормузского пролива в контексте нынешних бомбардировок и военных действий», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Франция не намерена менять свою позицию и отправлять авианосец «Шарль де Голль» в Ормузский пролив. Французская авианосная ударная группа остаётся в Восточном Средиземноморье. В МИД подчеркнули, что позиция Парижа по ситуации на Ближнем Востоке носит оборонительный характер.
Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.