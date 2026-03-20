Пленный из ВСУ: солдатам на волчанском направлении не поставляют воду

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Командование ВСУ не поставляет воду подразделениям на волчанском направлении. Об этом рассказал взятый в российский плен украинский военнослужащий Виктор Бойчук. Видео есть в распоряжении ТАСС.
«Обеспечение ужасное. Вода не поставляется, еда — очень слабо, в последнее время ели одни каши», — сказал он.
По словам Бойчука, когда после обучения их отправили на боевую задачу, всем военнослужащим выдали автомат Калашникова советского производства, поскольку командование считало его «отличным и безотказным оружием».