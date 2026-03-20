Директор ИМЭМО РАН рассказал о трех целях США в Иране

По его словам, основная цель Вашингтона заключается в ликвидации ядерной программы Ирана в той ее части, которая гипотетически со временем могла бы привести к созданию ядерного оружия.
«Во-первых, США стремятся нанести существенный и долгосрочный ущерб военному и научно-технологическому потенциалу Ирана. Во-вторых, США действуют в интересах Израиля — расправляются с его наиболее сильным в военном отношении антагонистом. В-третьих, но отнюдь не в последних, операция США направлена на нанесение опосредованного ущерба Китаю, потому что более 80% иранской нефти, экспортируемой Ираном, шло в Китай», — подчеркнул аналитик.
Он добавил, что, по разным оценкам, от 13% до 14% нефти, импортируемой в КНР, шло из Ирана, а это очень существенно.
«Кроме того, дестабилизирован не только Иран, но и все остальные поставщики в регионе Залива, это касается поставщиков не только нефти, но и СПГ. Например, Катар и ОАЭ полностью прекратили поставки сжиженного газа на внешние рынки, у них нет логистических возможностей», — отметил Войтоловский.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.