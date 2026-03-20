Генсек ООН рассказал о возможных военных преступлениях на Ближнем Востоке

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил об основаниях полагать, что военные преступления в конфликте на Ближнем Востоке могли совершать обе стороны.
В среду Израиль атаковал иранское месторождение природного газа Южный Парс, после чего Тегеран нанес ответный удар по крупному энергетическому комплексу в Катаре.
«Если происходят атаки на Иран или со стороны Ирана на энергетическую инфраструктуру, я думаю, что есть разумные основания полагать, что они могут представлять собой военное преступление», — заявил генсек ООН в интервью изданию Politico.
Кроме того, Гутерреш заявил, что растущее число жертв среди гражданского населения делает обе стороны конфликта уязвимыми для возможных обвинений в военных преступлениях.
«Я не вижу никакой разницы. Неважно, кто нападает на мирных жителей. Это совершенно неприемлемо», — сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.