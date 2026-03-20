В Турции не планируют менять систему «все включено» в летнем сезоне

АНКАРА, 20 мар — РИА Новости. Туристический сектор Турции не планирует вносить радикальные изменения в систему «все включено» в предстоящем летнем сезоне, сообщили РИА Новости в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турецкое руководство обсуждает идеи представителей туристического сектора по возможным изменениям в системе «все включено» в курортных отелях, сообщили ранее РИА Новости в турецких властных структурах.
«На текущий момент в туристическом секторе Турции не рассматриваются планы по изменению или отказу от системы “все включено”, которая остается ключевым элементом конкурентоспособности страны на международном рынке. Отели и туроператоры продолжают ориентироваться на сохранение привычного формата обслуживания в предстоящем летнем сезоне», — сообщили в администрации президента Турции.
Глава Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу ранее заявил, что из-за системы «все включено» туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Это, по его словам, вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны. В свою очередь председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу в беседе с РИА Новости предложил отказаться от этой системы и перейти на вариант с выбором только нужных опций. Он привел в пример гостиницы «без алкоголя».