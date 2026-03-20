«Затягивание войны на Ближнем Востоке приведет к усилению конфликтов и внутри ЕС, поскольку мы уже видим катастрофические последствия спустя всего две недели. Закрытие Ормузского пролива имеет прямые последствия для европейской экономики», — сказал он.
Эксперт напомнил, что Брюссель уже отказался от доступной, надежной и дешевой российской нефти и газа по идеологическим соображениям.
«На прошлой неделе венгерское правительство предложило Евросоюзу приостановить санкции против России, чтобы обеспечить поставки энергоносителей европейским экономическим субъектам во время международного энергетического кризиса, вызванного войной против Ирана. Однако председатель Еврокомиссии и немецкий канцлер (Фридрих) Мерц уже заявили, что они не хотят возвращаться к российским энергоносителям. Очень непонятно, чьи интересы они представляют», — добавил Варга, подчеркнув, что «450 миллионов человек в 27 странах ЕС страдают от этой политики, движимой идеологией и русофобией».
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.