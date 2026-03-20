Орбан: Венгрия законно заблокировала кредит ЕС для Украины на €90 млрд

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Венгрия имеет полное право с юридической точки зрения блокировать предоставление Евросоюзом «военного кредита» Украине на €90 млрд, потому что этот вопрос до конца еще не решен, а Киев тем временем прекратил транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, беседуя с журналистами по завершении саммита ЕС в Брюсселе.
Он напомнил, что, когда в декабре 2025 года Совет ЕС принял решение о выделении этих денег украинцам, три страны — Венгрия, Словакия и Чехия — отказались участвовать в этой инициативе, но и не мешали это делать другим. «Однако с тех пор ситуация изменилась, поскольку украинцы установили нефтяную блокаду Венгрии», — отметил глава правительства.
«В то же время процесс принятия решения о выделении кредита еще до конца не завершен, и с юридической точки зрения ситуация абсолютно ясна: мы имеем на это право», — сказал Орбан по поводу намерения Венгрии не допустить выделения Украине €90 млрд, пока она не возобновит работу нефтепровода.
Брюссель хочет предоставить Украине эти средства за счет общего займа стран сообщества, проценты по которому придется выплачивать из общего бюджета ЕС, а для этого надо единогласно одобрить еще один отдельный документ. Венгрия и Словакия сделать это отказываются, требуя от Украины снять нефтяную блокаду. «Если бы украинцы ввели нефтяную блокаду Венгрии в декабре, то мы бы никогда не выделили этот кредит в размере €90 млрд. Но после того, как мы одобрили положительное решение, нас подвергли нефтяной блокаде, и я не могу делать вид, будто ничего не произошло», — сказал Орбан.
Он признался, что ему было сложно отстаивать перед другими лидерами ЕС свою позицию, но он не уступил. По его словам, саммит проходил напряженно, «машину немного трясло».
Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо заблокировали на саммите ЕС предоставление Украине «военного кредита» на €90 млрд, а также утверждение 20-го пакета санкций против России. Как отмечается в заявлении участников совещания, эти меры, требовавшие консенсуса, поддержали 25 из 27 стран сообщества и поэтому «Европейский совет вернется к этой теме на своей следующей встрече».