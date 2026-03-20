Орбан: Венгрия законно заблокировала кредит ЕС для Украины на €90 млрд

Брюссель хочет предоставить Украине эти средства за счет общего займа стран сообщества, проценты по которому придется выплачивать из общего бюджета ЕС, а для этого надо единогласно одобрить еще один отдельный документ. Венгрия и Словакия сделать это отказываются, требуя от Украины снять нефтяную блокаду. «Если бы украинцы ввели нефтяную блокаду Венгрии в декабре, то мы бы никогда не выделили этот кредит в размере €90 млрд. Но после того, как мы одобрили положительное решение, нас подвергли нефтяной блокаде, и я не могу делать вид, будто ничего не произошло», — сказал Орбан.