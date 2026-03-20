Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еврокомиссия разрешила странам ЕС поддерживать потребителей электроэнергии

Еврокомиссия смягчила правила для стран ЕС, разрешив им использовать государственную поддержку для потребителей энергии из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, трансляция пресс-конференции велась в соцсети X.

«По мере продолжения войны на Ближнем Востоке цены на энергоносители по-прежнему находятся под давлением. Сегодня на заседании Совета ЕС я представила план, направленный на обеспечение немедленного облегчения ситуации там, где это возможно, и на проведение структурных реформ там, где это необходимо. Мы примем меры по всем четырём составляющим цен на электроэнергию», — пишет фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что такие меры будут носить временный и целевой характер. По её словам, правительства ЕС уже сейчас могут задействовать этот инструмент для поддержки домохозяйств и других потребителей, которых сильнее всего затрагивает рост энергозатрат. Отдельно глава ЕК призвала страны союза снизить налоги на электричество.

Ранее Евросоюз призвал к мораторию на удары по энергетическим объектам на Ближнем Востоке. Лидеры ЕС выступили с призывом прекратить атаки на энергетику и системы водоснабжения. Они также осудили удары Ирана, но не прокомментировали действия США и Израиля. Особенно отмечается требование о недопустимости наличия у исламской республики ядерного вооружения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

