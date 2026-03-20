Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC: экс-директору ФБР выдали повестку по делу о якобы вмешательстве РФ в выборы

Всего были направлены более 130 повесток, сообщил телеканал.

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная прокуратура США направила экс-директору ФБР Джеймсу Коми повестку в рамках расследования нарушений по делу о якобы вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

В августе 2025 года министр юстиции — генеральный прокурор США Пэм Бонди поручила начать расследование с целью изучения обвинений, связанных с делом о приписываемом России вмешательстве в выборы 2016 года, напоминает телеканал. По его сведениям, всего были направлены более 130 повесток. Выдача повесток позволяет прокурорам запросить у их адресатов либо документы, либо дачу показаний, объясняет NBC News.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что большое жюри присяжных федерального суда Южного округа штата Флорида направило повестки по делу о якобы вмешательстве РФ экс-директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джону Бреннану и бывшим сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР) Питеру Стржоку и Лизе Пейдж.

Директор национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала в июле 2025 года отчет, в котором говорилось, что администрация 44-го президента США демократа Барака Обамы после победы республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные о вмешательстве России в избирательный процесс. По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в них. Однако в декабре 2016 года администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше