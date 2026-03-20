Офис Мелони отрицает, что она выразила понимание Венгрии по кредиту Украине

Офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони опроверг информацию о том, что она поддерживает позицию Венгрии, которя блокирует выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро. Об этом сообщает издание Politico.
По данным газеты, на встрече с лидерами стран ЕС Мелони заявила о поддержке срочного предоставления средств Киеву, однако при этом назвала позицию Будапешта нормальной.
В офисе итальянского премьера указали, что подобные заявления не соответствуют действительности. Представитель офиса сообщил изданию, что приписываемое Мелони высказывание является совершенно безосновательным.
Как отмечает Politico, ни один из источников публикации не представлял Италию. Кроме того, собеседники издания не находились лично в помещении, где обсуждался вопрос о предоставлении кредита.
Ранее Венгрия и Словакия на саммите отказались снять вето на запуск процедуры привлечения еврозайма в 90 млрд евро, который предполагается использовать для военного финансирования Украины в 2026—2027 годах. Премьер-министры Виктор Орбан и Роберт Фицо заявили о необходимости предварительного возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба», прерванного 27 января, и не согласились с обещаниями Киева и Брюсселя восстановить поставки в течение одного—полутора месяцев.