Офис Мелони отрицает, что она выразила понимание Венгрии по кредиту Украине

Ранее Венгрия и Словакия на саммите отказались снять вето на запуск процедуры привлечения еврозайма в 90 млрд евро, который предполагается использовать для военного финансирования Украины в 2026—2027 годах. Премьер-министры Виктор Орбан и Роберт Фицо заявили о необходимости предварительного возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба», прерванного 27 января, и не согласились с обещаниями Киева и Брюсселя восстановить поставки в течение одного—полутора месяцев.