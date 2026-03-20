Аналитики рассказали, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на ставку ЦБ

По мнению аналитика, Банк России в пятницу примет решение в соответствии с текущей траекторией снижения ставки — на 0,5 процентного пункта (п.п.), до 15%. Такое же решение ожидает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «Напряженная ситуация на Ближнем Востоке пока не окажет значимого влияния на решение ЦБ по ставке 20 марта», — отметил он.