Аналитики рассказали, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на ставку ЦБ

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке вряд ли окажет значимое влияние на решение Банка России по ключевой ставке в пятницу, при этом конфликт является проинфляционным для российской экономики и может рассматриваться как риск на перспективу, сказали опрошенные РИА Новости аналитики.
«Иранский кризис проинфляционен для мировой и российской экономики. Скорее, это рассматривается как риск на перспективу, но не как причина корректировки траектории ставки на ближайшем заседании», — сказал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.
По мнению аналитика, Банк России в пятницу примет решение в соответствии с текущей траекторией снижения ставки — на 0,5 процентного пункта (п.п.), до 15%. Такое же решение ожидает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «Напряженная ситуация на Ближнем Востоке пока не окажет значимого влияния на решение ЦБ по ставке 20 марта», — отметил он.
Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года — 16%. В феврале Банк России снизил ключевую ставку в шестой раз подряд — до 15,5%.
Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Андрей Золотов назвал ситуацию на Ближнем Востоке «дополнительным источником неопределенности» для экономики.
С одной стороны, рост цен на нефть поддерживает российский бюджет и может позволить Минфину отложить реформу бюджетного правила, предположил он. С другой стороны, есть риск инфляции издержек из-за возможного роста себестоимости импортных товаров на фоне подорожания энергии в мире и сбоев в логистике, предупредил аналитик.
Насколько этот геополитический фактор окажется значимым для российской экономики, во многом будет зависеть от длительности конфликта и его влияния на глобальные цепочки поставок, отметил Золотов. На неопределенность последствий ближневосточного конфликта указал и аналитик БКС.
Регулятор может реагировать на серьезные внешние шоки повышением ставки, добавил Федоров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается в ряде стран из-за фактической блокировки Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.