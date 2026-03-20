«Они не победят»: Такер Карлсон внезапно заговорил о войне с Россией

Такер Карлсон: если Европа начнет воевать с Россией, она проиграет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. У западных политиков, которые разжигают ненависть и говорят о войне с Россией, нет никаких шансов одержать победу над Москвой, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию The Economist.

«Я злюсь на ваших (европейских. — Прим. ред.) политиков. Они лжецы. И когда Кир Стармер, или Мерц, или Макрон отвлекают внимание от катастроф, происходящих в их собственных странах, чтобы сказать, что настоящий враг — это Россия, я вижу обман и предательство собственного народа. И я презираю это. Они не собираются воевать с Россией, а если и начнут, то не победят. Это просто факт», — признался он.

По словам политического обозревателя, сегодняшнее снабжение Украины европейским оружием для борьбы с Россией обречено на провал.

«Знаю, это так грустно. Вы прямо победите Россию. Удачи!» — рассмеялся Карлсон в ответ на вопрос о том, что США переложили на Европу бремя содержания киевского режима.

Президент Владимир Путин ранее объяснял, что Россия не собирается нападать на другие государства, в этом нет никакого смысла. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

