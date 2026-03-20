Пленный из ВСУ: командование заставляло отдавать по 1 тыс. гривен ежемесячно

При этом солдаты не видели, на что уходили эти деньги, отметил Виктор Бойчук.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Командование ВСУ требовало от солдат после поступления зарплаты отдавать по 1 тыс. гривен (около 1 930 рублей), рассказал военнослужащий ВСУ Виктор Бойчук, взятый в плен на волчанском направлении. Видео есть в распоряжении ТАСС.

«После каждого поступления зарплаты мы должны были сбрасывать по тысяче гривен каждый солдат», — сказал он.

По словам Бойчука, командование заверяло, что собранные деньги идут на роту, однако ни сам пленный, ни его сослуживцы «не видели, на что они уходили».