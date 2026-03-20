Задержанный по делу о взрыве в Бейруте россиянин Гречушкин освобождён в Болгарии

Болгария освободила гражданина России Игоря Гречушкина, которого задержали по делу о взрыве судна в Бейруте.
Об этом РИА Новости заявила адвокат мужчины Екатерина Димитрова.
«Игорь был освобождён», — сообщила она.
Ранее МИД России заявил, что держит на контроле ситуацию вокруг задержания в Болгарии россиянина.
Болгарское национальное радио (БНР) ранее передавало, что в аэропорту Софии по ордеру Интерпола задержан Игорь Гречушкин, прибывший из Кипра.
4 августа 2020 года в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли около 200 человек.
Интерпол объявил двоих россиян в международный розыск по делу о взрыве в порту Бейрута, где сдетонировали 2750 т аммиачной селитры.