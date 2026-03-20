Премьер Бельгии рассчитывает на выделение ЕС 90 млрд евро Киеву в течение месяца

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Премьер Бельгии Барт Де Вевер уверен, что ЕС сможет предоставить военное финансирование Киеву в €90 млрд на 2026−2027 годы в течение месяца. Об этом он заявил на брифинге по итогам саммита ЕС.