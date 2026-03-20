Премьер Бельгии рассчитывает на выделение ЕС 90 млрд евро Киеву в течение месяца

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Премьер Бельгии Барт Де Вевер уверен, что ЕС сможет предоставить военное финансирование Киеву в €90 млрд на 2026−2027 годы в течение месяца. Об этом он заявил на брифинге по итогам саммита ЕС.
«90 млрд остаются заблокированы. Бельгия полностью поддерживает их выделение. Я уверен, что это произойдет в течение месяца», — отметил он.
Де Вевер также подчеркнул, что полностью поддерживает введение 20-го пакета санкций против России.
На саммите ЕС оба эти решения вновь заблокировали Венгрия и Словакия.
В Венгрии 12 апреля пройдут выборы. Многие лидеры ЕС не скрывают, что надеются на поражение на этих выборах премьер-министра Виктора Орбана.