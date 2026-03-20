Эксперт Степанов: прибыль от пошлин США уйдет на расходы в войне с Ираном

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Военная операция США против Ирана вышла из-под контроля и привела Пентагон к непредвиденным военным расходам, которые, вероятно, будут покрываться за счет средств, полученных от повышения импортных пошлин. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
По его словам, газета The Washington Post на днях сообщила, что Пентагон добивается выделения более $200 млрд из бюджета на войну с Ираном и обратился в Белый дом с просьбой одобрить соответствующий запрос к конгрессу. По данным издания, указанная сумма намного превысит текущие расходы администрации США и пойдет на срочное наращивание производства критически важного оружия. При этом еще в октябре прошлого года американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу One America News заявил о получении в бюджет США более $200 млрд за счет взимания импортных пошлин.
«Пошлины, которые должны были идти на реализацию социальных проектов, направляются на бессмысленные боевые действия, где США несут существенные имиджевые и военно-технические потери. Сам запрос на не предусмотренные ранее финансовые вливания говорит о том, что операция развивается не по сценарию. Изначально финансовые затраты на нее не предполагали таких высоких расходов. Связаны они прежде всего с необходимостью восполнения арсеналов высокоточного оружия, зенитного управляемого вооружения и развертывания новых систем РЛС, которые будут также уничтожаться иранским оружием», — пояснил Степанов.
С высокой вероятностью, полагает эксперт, средства будут переданы ключевым подрядчикам американского ВПК — Lockheed Martin и RTX Corporation — для пополнения ракетных запасов, включая высокоточные ракеты PrSM для пусковых установок HIMARS, модернизированные «Томагавки», а также зенитное управляемое вооружение для восполнения ежедневно расходуемых боекомплектов систем ПРО-ПВО и восстановления радарных возможностей с учетом уже нанесенного ущерба инфраструктуре региональных РЛС.
«Трамп позиционировал в качестве своей победы обеспечение возможности насыщения бюджета за счет пошлин и ограничений. А в итоге эта победа оказалась пирровой, потому что все эти пошлины пошли на обеспечение выхода из крайне неудачной иранской кампании», — заключил эксперт.