Эксперт Степанов: прибыль от пошлин США уйдет на расходы в войне с Ираном

По его словам, газета The Washington Post на днях сообщила, что Пентагон добивается выделения более $200 млрд из бюджета на войну с Ираном и обратился в Белый дом с просьбой одобрить соответствующий запрос к конгрессу. По данным издания, указанная сумма намного превысит текущие расходы администрации США и пойдет на срочное наращивание производства критически важного оружия. При этом еще в октябре прошлого года американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу One America News заявил о получении в бюджет США более $200 млрд за счет взимания импортных пошлин.